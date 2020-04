Benjamín Aidoo a Lionel Messi: "Es mi jugador favorito, me encanta"

El meme que se volvió viral en todo el mundo es sin duda alguna. uno de los más vistos en lo que va el año. Los ciudadanos de Ghana que cargan ataúdes bailando, son actualmente unas celebridades. La manera en como demostraban esta tradición en África, traspasó fronteras y por el momento, son los más aclamados en las internet.

Sin embargo, se supo a través del Diario Olé que uno de los líderes de este grupo, es amante del fútbol, y como no, mostró su admiración plena hacia uno de los jugadores más aclamados en la historia de este deporte.

Benjamín Aidoo, es uno de estos personajes que lidera Dancing Pallbearers, encargados de llevar los ataúdes de los difuntos y hacen que su último adiós se de una u otra forma "agradable", expresado en baile de estas personas.

Ante ello, el hombre indicó que Lionel Messi es uno de sus jugadores favoritos y que le encanta su nivel de juego mostrado en las canchas.

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Su manera de jugar, los goles que marca... No es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", señaló.

Asimismo, manifestó el trabajo arduo que realiza junto a sus compañeros esta tradición que se vive en Ghana.

"Tenemos que celebrar la muerte más que el nacimiento porque cuando una persona nos deja, hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste… Bailamos porque queremos que la gente se dé cuenta de que no hay que llorar con la muerte", sentenció.

Finalmente, por el momento el astro del Barcelona FC no se ha manifestado en sus redes sociales sobre este mensaje que a acaparado la atención en las redes sociales.