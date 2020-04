Jennifer López, Taylor Swift y más artistas se unen en concierto por COVID-19

El mundo entero vive en alerta debido al repentino brote del coronavirus a nivel internacional. Esta enfermedad, considerada como pandemia mundial le ha arrebatado la vida a miles de personas a lo largo y ancho del planeta.

De esta manera, la mayoría de países a los cuales ha llegado el COVID-19, han tomado medidas severas para combatir esta enfermedad, entre ellas y como medida principal, se ha optado por la cuarentena, misma que incita a los ciudadanos a no salir de sus casas.

Ante ello, una gran iniciativa por parte de reconocidos artistas, salió a flote. Y es que bajo la coordinación de Lady Gaga con la Organización Mundial de la Salud, se pudo dar pie a la realización de un macroconcierto solidario por el coronavirus.

Taylor Swift, Jennifer López, J Balvin, Sam Smith, Celine Dion y Shawn Mendes son solo algunos de los artistas que se sumaron a esta gran iniciativa bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa".

El mencionado evento se realizará este fin de semana y cada uno de los artistas compartirán su talento desde sus hogares, esto a la par buscará recaudar la mayor cantidad de dinero para aportar a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo.

El evento se dará este sábado y estará dividido en dos partes, pues su primera edición durará 6 horas, mismo tiempo en que los artistas actuarán mediante las redes sociales. Luego de ello, iniciará el concierto que se emitirá el sábado por la noche.

"Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarde sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfrute del espectáculo", comentó Lady Gaga.

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend y Kacey Musgraves, participarán en el evento por televisión.

Maluma, Lizzo, Paul McCartney y Stevie Wonder también estarán presente. Además, en las horas previas al concierto, se podrá ver a Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens.