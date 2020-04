Alondra García Miró desea tener dos hijos con Paolo Guerrero

Quiere se mamá. Alondra García Miró, tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores en Instagram, luego de que anunciara en las redes sociales que quiere ser mamá. Además, no tuvo problemas en revelar otros detalles de su relación con Paolo Guerrero.

Cabe precisar que la artista aprovechó sus redes sociales para tener un momento con sus seguidores. Por otro lado, acotó que el 'Depredador' siempre fue su amor platónico.

“La verdad quisiera tener dos en algún momento, pero trato de tomar las cosas con calma y concentrarme en este momento en seguir creciendo profesionalmente”, señaló.

“Soy hincha de Alianza Lima por mi abuelo, incluso Paolo era mi amor platónico desde chica, era su fanática por la forma como jugaba y el corazón que le ponía”, acotó.

Asimismo, no dudo en mostrar el lazo fraterno que mantiene con la madre del jugador, en el enlace en vivo, sostuvo que gracias a Doña Peta, puede cocinarle los platos favoritos de Paolo Guerrero.

“Mi suegra me enseñó a cocinar algunos platos como cebiche, lomo saltado y ají de gallina. Cocinando era terrible, pero gracias a ella pude aprender los platos favoritos de Paolo”, sostuvo.

“Me preparé mucho para esta oportunidad, fueron nueve meses intensos, pero puedo decir sin dudar que valió la pena y no me arrepiento de nada. ¿Miedo a las críticas? Nadie sabe lo que me costó llegar a donde estoy, incluso veo las cosas que debo mejorar. Por eso no respondo a las críticas que me juzgan sin base, trato de tener cuidado con las palabras que digo”

No obstante, se mostró indignada por lo que está sucediendo en nuestro país sobre la falta de respeto que algunos ciudadanos están tomando el aislamiento social obligatorio.

“Me sorprendo cómo la gente no respeta el aislamiento social. Hay que ser conscientes de que mientras más contacto haya, es peor. Cada vez se pone peor, por eso hay que quedarnos en casa”, finalizó.