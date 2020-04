Paolo Guerrero es duramente criticado por comentario machista hacia Alondra García

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán volvieron a paralizar el Instagram con una nueva transmisión en vivo durante este aislamiento social. Los dos jugadores más representativos de la Selección Peruana conversaron de varios temas deslumbrando a casi 70 mil personas.

No obstante, uno de los comentarios realizados por Paolo Guerrero sobre su relación con Alondra García Miró no ha gustado a gran parte de los usuarios que siguieron la transmisión tildando de machista al delantero de Internacional de Porto Alegre.

El ‘Depredador’ se mostró disconforme con el hecho de que su novia se besara con alguien más durante la novel que protagoniza para un canal local. "Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente", expresó Guerrero.

De inmediato, decenas de usuarios en Twitter arremetieron contra el delantero peruano criticándolo duramente. “Nunca Paolo Guerrero ha sido de mi agrado, y con esos comentarios machistas solo se termina de pintar de cuerpo entero y la otra tipa Alondra con su respuesta, una vergüenza de mujer, eso no es amor en ningún lado”, escribió una seguidora en dicha red social.

“Es que Paolo Guerrero, fuera de ser un futbolista destacado, es un tipo que no sienta cabeza, por decir lo menos. Su novia de turno probablemente pierde el tiempo. Pero, vamos, a él solo le podemos pedir que juegue bien y haga goles”, expresó otra usuaria de Twitter luego del comentario de Paolo Guerrero.

Ambos personajes pasan la cuarentena decretada por el gobierno brasileño en Porto Alegre debido a la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus.