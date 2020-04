Coronavirus en Perú: congresista Posemoscrowte Chagua dio positivo a COVID-19

El congresista Posemoscrowte Chagua Payano de la bancada Unión Por el Perú (UPP) se enteró durante una sesión virtual de la Comisión de Salud que dio positivo al test de coronavirus y se lo comunicó a los demás parlamentarios.

“Acabo de ausentarme de la reunión, porque he recibido una llamada de la encargada de la Unidad de Inteligencia del hospital Rebagliati, quien me ha informado que la prueba de hisopado que me hice el día 15 salió positivo el 17″, expresó cuando la sesión estaba por concluir.

Chagua Payano, quien es congresista por Huancavelica, recalcó que es asintomático. “Quisiera que esto sea una simple broma, porque no tengo ningún síntoma, pero aviso a la opinión pública todo esto para que tomen las medidas respectivas las personas que han estado en contacto físico conmigo y podamos protegernos", señaló

Asimismo, el parlamentario declaró que acatará la cuarentena y las medidas pertinentes. Ante ello, los colegas de diferentes bancadas expresaron sus prontos deseos de recuperación para Iro Chagua.

Con su caso, ya son ocho los congresistas que han dado positivo para coronavirus. De ellos, cinco son miembros de la bancada de Podemos Perú (PP), los otros dos son de Acción Popular y Alianza para el Progreso.

