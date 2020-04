Magaly señala que Alondra no se quiere y califica de machista a Paolo Guerrero [VIDEO]

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron una transmisión en vivo a través de Instagram hace unos días. Los jugadores de la selección peruana sorprendieron a más de uno con las anécdotas que contaron, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue el momento en que ambos se refirieron a sus situaciones sentimentales.

Jefferson Farfán solo aseguró que se sentía feliz y no quiso admitir si tenía una relación o no con Yahaira Plasencia. Por ese motivo, tuvo que intervenir Alondra García Miró, quien le preguntó los nombres de las personas con las que estaba pasando la cuarentena.

Después de esta escena, la 'Foquita' consultó a Paolo Guerrero si aceptaría que Alondra García haga una escena de beso durante el rodaje de una novela o película.

Al escuchar esto, el 'Depredador' aseguró que no estaría con la modelo. "No estaría con ella. Yo no podría soportar eso", dijo el 9 de la selección peruana.

Estas declaraciones no fueron del agrado de Magaly Medina, quien mediante su programa "Magaly TV La Firme", calificó de machista a Paolo Guerrero.

"En algún momento, Paolo acepta que es un macho, que no es tipo moderno, una mujer empoderada de hoy no podría tolerar estas declaraciones. Alondra está debutando (...) o sea me van a decir que en esa novela no hay escena de besos, pero escuchemos al machista de Paolo Guerrero", dijo la popular 'Urraca'.

Además, aprovechó la ocasión para enviarle un fuerte mensaje a la modelo Alondra García Miró. "Lo dice delante de la novia que está ahí toda acurrucadita, creo que no se quiere tanto (...) pareciera que las mujeres que están a su lado tienen que pasar una serie de pruebas, procesos, a ver si las oficializan y las llevan al altar, tienen que hacer sus méritos", subrayó la presentadora de espectáculos.