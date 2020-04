¿Encontró nueva 'chamba'? Pedro Gallese se convierte en peluquero durante la cuarentena [FOTOS]

Mientras cumple con la cuarentena junto a su familia, el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, cambió de trabajo por unos minutos pues se convirtió en peluquero de su mejor hijo y lo compartió en Instagram.

Ya que no se puede salir de casa y los trabajos que no son básicos no están funcionando, las peluquerías permanecen cerradas, siendo un problema para aquellos que en Estados Unidos necesitan cortarse el cabello.

Pedro Gallese entendió ello a la perfección y decidió tomar una máquina especial para cortar el cabello para hacerle un nuevo look a su pequeño hijo.

"Bueno, ya se a qué dedicarme. Cortes a delivery en Barbershop Gallese", escribió el exarquero de Alianza Lima.

El golero compartió las imágenes de su proceso pero también dejó bver el resultado final, en el que se le ve al niño con el cabello corto y disfrutando de un día de piscina.

El arquero del Orlando City se encuentra realizando la cuarentena en Estados Unidos pero parece que ya tendría decidido qué hacer cuando se retire del fútbol.