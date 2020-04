Pablo Bengoechea reaparece con radical cambio de look y hace gran anuncio

Pablo Bengoechea reapareció en la televisión peruana a través de una entrevista que le otorgó a su hija Elo Bengoechea en UCI Deportes. El entrenador uruguayo se refirió a su salida de Alianza Lima y narró otros pasajes desconocidos de su vida, pero lo que más llamó la atención fue su nuevo look.

Elo Bengoechea fue la primera en impresionarse por la nueva apariencia de su padre Pablo Bengoechea, motivo por el que no dudó en preguntarle el motivo de su nueva apariencia. El uruguayo lanzó una sonrisa y le contó las razones.

"Como sabes estando en Uruguay es tu hermana menor, Paola, la que siempre me corta el pelo. Con esta pandemia vamos a pasar mucho tiempo dentro de casa y no la iba a estar molestando seguido", señaló el exentrenador de Alianza Lima.

Pablo Bengoechea también aprovechó las cámaras del programa de su hija para revelar que no ha salida de su casa debido a la pandemia del coronavirus. "Ojalá se solucione pronto lo de esta pandemia. Por suerte podemos hacer caso de nuestras autoridades y estamos en casa. Desde que llegue el 16 de enero no he salido a la calle. Para estar dentro de casa se hace más cómodo", dijo.

Por último, el uruguayo dedicó unas emotivas palabras a los hinchas de Alianza Lima, quienes lo recuerdan con mucho afecto debido al título del 2017 y los subcampeonatos del 2018 y 2019.

“Al hincha de Alianza Lima un agradecimiento enorme por el trato que tuve. Sabiendo que el primer año fue el más difícil, pero por suerte se pudo lograr el objetivo. Después nos tocó perder dos finales pero sentí orgullo de todo el plantel. Que sigan apoyando y mandarles un abrazo a hinchas, dirigentes y jugadores”, concluyó Pablo Bengoechea.