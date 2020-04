Susana Villarán será excarcelada por riesgo a coronavirus y cumplirá arresto domicilario

La Primera Sala Penal de Apelaciones decidió variar la orden de prisión preventiva por la de arresto domiciliario a Susana Villarán, por considerar que tiene riesgo de contraer coronavirus en el centro penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.

La exalcadesa de Lima cumplía los 24 meses de prisión preventiva en dicho penal mientras proseguía la investigación en su contra por presunto delito de lavado de activos, cohecho pasivo propio y asociación ilícita, parte de la investigación en el caso Odebrecht.

La sala presidida por el magistrado Ramiro Salinas e integrada por Guillermo Piscoya y Victor Enriquez tsustentó que el lupus eritematoso e hipertensión arterial que padece Villarán de la Puente, si bien no son enfermedades graves, podrían ser letales para su salud si se vinculan al riesgo del COVID-19.

#Importante | Sala Penal Anticorrupción sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario a la investigada Susana Villarán De la Puente por el plazo de 24 meses en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos y otros. pic.twitter.com/VPZI6Ac9kI — CSN de Justicia Penal Especializada (@SEDCF_PJ) April 30, 2020

Es importante mencionar que en la audiencia de manera virtual que se realizó este martes, la exburgomaestre de Lima alegó que su pedido no correspondía a un asunto subjetivo, sino por motivos de salud ya que sufre de una enfermedad compleja como el lupus.

"Tengo 70 años. A los 23, me diagnosticaron con lupus, una enfermedad del sistema inmunitario. Es de por vida, es incurable. Mi sistema inmune no es normal, es débil. No es un asunto subjetivo. Está en las historias clínicas", sostuvo.

En el mismo sentido, su abogado Raúl Pariona descartó un peligro de fuga pues se han cerrado los aeropuertos y fronteras por el estado de emergencia. También, indicó que su patrocinada no ha obstruido las investigaciones durante su permanencia en el penal.

