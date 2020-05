Macarena Vélez publica foto desnuda y reta a sus 'haters': "No la pienso sacar" [VIDEO]

Macarena Vélez, una de las chicas reality en la televisión peruana, acaparó a todos los internautas luego de que pubicara una fotografía en su cuenta personal de Instagram. Este acontecimiento no pasó desapercibido por sus 'haters', ya que decidieron atacarla con mensajes duros.

Asimismo, la modelo no dudó en manifestarse en las redes sociales y respondió mediante una historia de Instagram a aquellos usuarios que la agredieron cibernéticamente.

“Soy feliz con mi vida. No puedo creer esa mentalidad tan machista. ¿Por qué tanto odio? Que por eso me suceden cosas malas. Si quieren no me sigan. Cuando me mandan odio, regresa para ustedes. Igual estoy contenta. Esta foto me ha abierto los ojos de muchos pensamientos. Que la cuarentena me ha afectado la cabeza, nada. Vivimos un momento complicado que te hace pensar un montón, pero una cosa no tiene nada qué ver con la otra. No se gasten, manden lo que quieran, veneno, cosas positivas. Lo bueno quedará en mí y lo malo será bloqueado”, señaló la modelo.

Por otra parte, la publicación llamó mucho la atención a sus fieles seguidores que no dudaron en enfatizar la belleza de la exchica reality. "Camino sinuoso", escribió en el post, recibiendo cientos de halagos.

Ante ello, Vélez se encuentra alejada de las pantallas de televisión, dado a que por el momento se reserva de estar en exposición ante las cámaras de la farándula.

No obstante, día a día comparte todos lo que realiza durante esta cuarentena que sacude nuestro país a causa del COVID-19.