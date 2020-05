Adele reaparece en redes e impacta al mundo luciendo su nueva y delgada figura [FOTOS]

Aunque el propósito de la publicación de Adele en Instagram era agradecer por el cariño recibido en su cumpleaños —5 de mayo— y ensalzar a las personas que luchan para frenar el coronavirus en el mundo, lo que más llamó la atención fue su nueva figura.

Como recordaremos, la cantante británica Adele se había dado una pequeña pausa en las redes sociales hasta que ahora sorprendió con una nueva foto, en la que luce irreconocible para sus millones de fanáticos en todo el mundo.

La cantante de éxitos como 'Hello' y 'Rolling in the Deep', en la fotografía, lució una notoria baja de peso que sorprendió al mundo y de inmediato se hizo viral en redes sociales como Twitter y en el propio Instagram.

"Gracias por el amor de cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante estos locos tiempos", escribió Adele en el principio de la descripción de su publicación.

Luego, como ya habíamos mencionado en la nota, también agradeció a aquellas personas que luchan para que el coronavirus no siga avanzando en todo el mundo.

"Me gustaría agradecer a todos nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas. Ustedes son nuestros ángeles", añadió.

Adele, reconocida cantante a nivel mundial, en sus cuenta de Instagram tiene casi 35 millones de seguidores, quienes habían extrañado nuevo contenido en dicha red social.