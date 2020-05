Diego Maradona y el inolvidable homenaje a "Doña Tota" y todas las madres | VIDEO

Diego Armando Maradona es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Y su momento de gloria fue con ocasión de la Copa del Mundo de México '86, en el que Argentina se consagró campeón y él fue elegido el mejor futbolista del mundo.

Fue precisamente en 1986, cuando se encontraba en el apogeo de su carrera, cuando fue invitado a grabar un tema dedicado a las madres, con ocasión del "Día de la Madre", que este segundo domingo de mayo se celebra en el Perú.

El ex crack de la Selección Argentina aceptó grabar el tema pensando en su madre, "Doña Tota". Y es así que se decidió a grabar con el dúo Pimpinela, lo que confirmó los rumores sobre una relación con la cantante Lucía Galán.

"Fue una relación de 9 meses, no fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantenerlo, la distancia. No existía Claudia, yo iba mucho a su casa", revelaría Lucía Galán.

El dúo Pimpinela y Diego Maradona grabaron el tema "Querida amiga" en homenaje a las madres del mundo y en el que el zurdo muestra su lado más sensible. Posteriormente Maradona participó e inspiró otras canciones, pero ninguna como esta, que lo marcó para siempre y que entonces se la dedicó a la autora de sus días.