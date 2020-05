Ivana Yturbe sube infartante fotografía y Beto da Silva le deja tierno comentario

Beto da Silva, futbolista de Alianza Lima, está siendo relacionado con la modelo Ivana Yturbe desde hacer varias semanas, sobre todo por las imágenes juntos y los comentarios que ambos se dan en redes sociales como Instagram.

Si bien hace un tiempo fueron captados juntos rompiendo la cuarentena, aún no hay alguna confirmación de una relación, aunque sus comentarios en redes siguen avivando los rumores.

Ahora, Yturbe colgó en Instagram una impactante fotografía, con la que no solo dejó con la boca abierta a sus fanáticos, también, aparentemente, al atacante nacional.

"Dichosos aquellos que tienen amor, sexo, cariño y amistad en una misma persona. Díganme si esta frase no suena increíble. Cuéntenme, ¿cuántos sienten que encuentran todo esto en sus parejas? Si no tienen, ¿no le encantaría encontrar todo eso en sus flaquit@s? Por último, para los que no tienen enamorad@, ¿no les gustaría que, si en algún momento lo tienen, esa misma persona les de todo eso? Y bueno para dejar reflexionando a algunos, los que tienen pareja y no encuentran todo esto... ¿qué esperan para ver qué anda mal?", escribió la modelo.

A los pocos minutos, el jugador aliancista se sumó a la ola de comentarios positivos que recibió la modelo. De esta forma, dejó en claro que tiene alguna especie de vínculo con Ivana Yturbe.

"Es increíble, gorda", comentó Da Silva, denotando que existe ya mucha confianza entre ambos, por lo que el país entero especula un posible relación amorosa.