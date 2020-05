Yahaira Plasencia revela prueba de COVID-19 y hace comentario sobre Farfán [VIDEO]

Días atrás el presidente del Lokomotiv hizo oficial que Jefferson Farfán dio positivo para COVID-19. Inmediatamente, el jugador de la selección peruana recibió muestras de apoyo en redes sociales, pero también otros internautas se preguntaron por el estado de salud de Yahaira Plasencia, quien se encuentra en Rusia junto a la 'Foquita'.

Tuvieron que pasar algunos días para que la salsera use perfil de Intagram para notificar a la prensa y seguidores que se sometió al test de coronavirus y que este arrojo negativo. En redes sociales, algunos usuarios no creyeron en dicha prueba, motivo por el que Yahaira Plasencia compartió un video para dejar en claro el tema.

"Me veo en la obligación de poner mi prueba, que salió negativo, para que ya dejen de decir cosas que no son, no me jugaría con un tema tan delicado", sostuvo la cantante en Instagram.

Posteriormente, comentó que recurrió a una clínica en Rusia para someterse a una intervención y que al regresar a casa Jefferson Farfán ya presentaba síntomas del coronavirus, motivo por el que fue puesto en cuarentena.

"Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo", comentó.

Por último, Yahaira Plasencia resaltó que está en cuarentena y que tanto ella como Jefferson Farfán están recuperándose de sus dolencias: ella de la operación de los riñones, mientras que la 'Foquita' del coronavirus.

"Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena, cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie, estoy bien y vamos a estar bien", finalizó.