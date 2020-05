Melissa Klug tras terminar con Jefferson Farfán: "Tuve que pedirle perdón a Dios"

Jefferson Farfán y Melissa Klug se juraban amor eterno pero todo cambió tras once años de relación. Mientras que 'Jeffry' continúo su carrera deportiva en Europa, la popular 'Blanca de Chucuito' decidió ingresar al mundo empresarial.

Ahora, Melissa Klug reapareció en la pantalla chica para referirse sobre pasajes de su vida sentimental con Jefferson Farfán, futbolista de la selección peruana. Klug confesó que atravesó una época difícil luego de terminar con la 'Foquita'.

"Me estaba separando, a mi hija, a la mayor, le había dado parálisis facial, fulminante, mi abuela estuvo super delicada, entró a UCI como una semana y literal fue todo, todo pasó en una semana", señaló la expareja de Farfán.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Pues, Melissa Klug también relató un episodio que impactó a los televidentes. "Literal tuve que tirarme al piso y arrodillarme en el piso y suplicarle a Dios por lo que me estaba pasando y pedirle perdón a Dios porque quizá en mi inconsciencia estaba haciendo cosas que a Dios no le gustaba y todo pasó", recordó.

Por otro lado, Melissa Klug le mandó un mensaje de aliento a Jefferson Farfán, quien dio positivo al COVID-19. La guapa empresaria aseguró que el experimentado futbolista está recibiendo una buena atención.

"No le deseo el mal, es el padre de mis hijos y espero que pronto se mejore, que esté bien, porque mientras él esté bien, sus hijos van a estar bien, felices, contentos (...) El mayor habló con él, le escribió. Gracias a Dios, dice Adriano, que está bien, está fuerte como él mismo lo ha dicho y está bien cuidado, ¿no?", manifestó la 'Blanca de Chucuito'.