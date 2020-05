Melissa Klug sobre salud de Yahaira: “le deseo la mejoría a Farfán, el resto no me importa”

Como sabemos, en la última semana se reveló que Jefferson Farfán había contraído coronavirus. El lamentable hecho, hizo que varias personalidades del balompié mostraran su apoyo al jugador de la selección peruana y del Lokomotiv de Moscú. Además, días más tarde, se daría a conocer el fin de su relación sentimental con la cantante Yahaira Plasencia. El difícil momento que pasó el deportista alarmó a la farándula.

Ante dicha separación, usuarios indicaban que probablemente la artista también había contraído la COVID-19, información que fue desmentida por la misma salsera, cuando se realizó la prueba y resultó ser negativo.

Asimismo, y mediante varios programas de espectáculos, Melissa Klug fue entrevistada y le consultaron sobre el estado de Jefferson Farfán, y ella le deseó a su expareja una pronta mejoría para que pueda volver a las canchas lo antes posible. A su vez, el último viernes estuvo, vía Skype, en el programa de Magaly TV, la firme, en donde la popular 'urraca' le preguntó sobre la salud de Yahaira Plasencia, teniendo una inesperada respuesta por parte de 'La blanca de Chucuito'.

“Te soy bien sincera, mientras que el padre de mis hijos esté bien mis hijos van a estar felices, el resto me tiene sin cuidado (...) Eso no me interesa, no es un tema para poder conversar ahorita contigo”, fue el mensaje que tuvo en vivo, dejando a todos sorprendidos dentro del set de televisión.

Además, indicó: "que se preocupen sus padres, sus hermanos, a mí lo que me interesa es que se recupere el papá de mis hijos”.

Cabe precisar, que el mismo día, pero en horas de la mañana, también fue entrevista por un programa de espectáculos, en donde reafirmó que no le desea el mal a nadie en medio de esta crisis que el mundo atraviesa.

“De verdad no le deseo el mal, es el padre de mis hijos, espero se mejore. Mientras él esté bien, sus hijos van a estar bien y contentos”, indicó.

“El mayor (hijo) le escribió y habló con él. Dice que está fuerte y está bien cuidado es lo importante”, finalizó.