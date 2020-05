Intervienen a Shirley Arica por participar en fiesta y beber alcohol en toque de queda

Shirley Arica vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez no fue por un ampay. Resulta que la modelo fue intervenida en el Callao por violar el toque de queda que decretó el gobierno de turno para luchar contra la propagación del coronavirus en Perú.

La popular 'Chica realidad' estaba bebiendo alcohol en una reunión privada junto a una amiga y dos sujetos más. Todo apunta a que lo que captó la atención de los policías fue que la modelo y sus acompañantes se encontraban en presunto estado de ebriedad.

Shirley Arica y los demás infractores fueron trasladados a la comisaría de La Perla, Callao. En dicho espacio, la modelo habría puesto resistencia a la autoridad, detalla el periódico Trome.

Recordemos que el libre tránsito está prohibido en todas las regiones del país. En Lima y Callao, los ciudadanos no pueden salir a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. En caso no tomes esta medida, los efectivos del orden están en la libre facultad de detenerte.

Todo apunta a que Shirley Arica hizo caso omiso a la orden realizada por el Ejecutivo y optó por reunirse con sus amistades, burlando así el estado de emergencia. Por tal motivo, la polémica modelo se encuentra en la Depincri del Callao a la espera del fiscal de turno.

Shirley Arica también fue noticia días atrás por su ruptura amorosa con Jean Deza, con quien inició una relación a inicios del 2020, lo que le costó sanciones al futbolista.