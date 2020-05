Mia Khalifa sorprende al mostrar su trabajada figura en Instagram [VIDEO]

Mia Khalifa ha vuelto acaparar las redes sociales, puesto que sorprendió a todos los internautas al compartir un video de un antes y un después de haber trabajado su figura durante esta cuarentena que están viviendo las celebridades alrededor del mundo.

Tal como se puede observar en el video, la exactriz de cine para adultos y ahora periodista deportiva presume su refinado abdomen tras seguir una serie de rigurosos ejercicios. Según la modelo, ya lleva más de un año haciendo esta rutina.

Orgullosa de su aspecto físico, no dudó en compartir sus imágenes con todos sus fanáticos, quienes han aumentado a más de 20.4 millones en Instagram. "Hace un año hoy vs. Hoy. Al menos ahora sé que Robert lo dice en serio cuando dice que me ama en cualquier peso, porque se lo propuso a mi antes", indica en la publicación.

El impresionante video muestra a dos Mia Khalifa muy diferentes, dado a que antes no lucía tanto su extrema delgadez.

Esta meta de bajar de peso y marcar su figura ha sido quizá un sueño cumplido para Khalifa, ya que en pasadas entrevistas afirmaba que cuando era adolescente sufría de bullying porque era una chica con sobrepeso, aunque ahora el tener una figura se convirtió en un logro total para la nacida en Líbano.

Mia Khalifa se desviste en TikTok y sorprende a fans

Para alegría de sus fieles fanáticos, hay un vídeo donde la ahora periodista deportiva derrocha sensualidad y, muy fiel a su estilo, cautiva a los internautas que no dudaron en hacer viral el registro en Youtube.

En las imágenes, que ya son un éxito en las redes sociales, se ve cómo Mia Khalifa se encuentra con una bata de dormir y logra despojarse de sus prendas quedándose, al parecer, desnuda. Sin embargo la cámara no la enfoca, por lo que todo queda a la imaginación del espectador.