Vanessa Terkes sobre "romance" de Forsyth y Alejandra Baigorria: “¿Vienen las elecciones, no?”

George Forsyth, alcalde del distrito de La Victoria, viene realizando sus labores como el máximo representante de ese distrito en medio de la pandemia por el coronavirus en el Perú. El político y, además, exfubolista, no deja de lado el ámbito amoroso, pues luego de la ruptura del matrimonio que tuvo con la actriz Vanessa Terkes, no se le ha conocido otra pareja oficial.

Sin embargo, en recientes noticias, su nombre saltó a las portadas de diferentes noticias, puesto que el burgomaestre no ha descartado tener una relación con la empresaria y chica reality Alejandra Baigorria, con quien se le ha visto en diferentes actos de ayuda a vecinos de La Victoria.

Por su parte, la también modelo no ha descartado que pueda tener -en algún momento- una relación con Forsyth, a quien le mandó una serie de calificativos llenos de admiración por la labor que realiza.

PUEDES VER: Mayra Goñi hace fuerte descargo tras ser acosada por hombre que le mostró su miembro viril

De esta forma, su exesposa, Vanessa Terkes, comentó en una reciente entrevista algunos detalles sobre lo que piensa de la posible relación entre Forsyth y Alejandra Baigorria: "Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja mejor calladita me veo más bonita", dijo para Trome.

Finalmente, la también conductora de televisión comentó sobre cómo va el tema de su divorcio con el alcalde: "Nada, se paralizó todo por la pandemia, pero yo estoy feliz y tranquila, tengo salud, trabajo, mi hija estará conmigo, estoy bendecida por todos lados".

EL DATO

Recordemos que Vanessa Terkes denunció a George Forsyth por maltrato psicológico. Su matrimonio duró solo 8 meses.