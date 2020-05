Magaly sobre vínculo entre Richard Swing y Vizcarra: "Favor con favor se paga" [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra se refirió por primera vez al caso Richard Swing en la conferencia de prensa que brindó el pasado 25 de mayo. El mandatario peruano afirmó que conoce al polémico personaje a raíz de su participación en la campaña presidencial del 2016.

Las declaraciones de Martín Vizcarra no cayeron bien a la presentadora Magaly Medina, encargada de hacer la denuncia sobre Richard Swing, quien ganó la suma de 30 mil soles durante el estado de emergencia por brindar charlas motivacionales.

"Austeros posibles dice y recién se dieron cuenta cuando sacamos todas las cifras que ganaba este, que aparentemente lo único que hacía era dar charlas motivacionales cuando no tenía curriculum para ello", fue la primera crítica de la popular 'Urraca'.

Posteriormente, aseguró que Richard Swing habría sido favorecido por el Ministerio de Cultura gracias a que apoyó la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. "¿Cuál era esa posición que le había dado cierto favoritismo? El haber participado y apoyado en la campaña de Peruanos por el kambio. Favor con favor se pago, así es en política", añadió Magaly Medina.

Además, la presentadora se preguntó porqué Richard Swing no tuvo ningún cargo durante el gobierno de Kuczynski y en el de Martín Vizcarra sí. "Con PPK no tuvo ningún cargo que hayamos visto; sin embargo, cuando el presidente Martín Vizcarra asume, lo mandan en el 2018 a trabajar en el Ministerio de Cultura con los sueldazos que hemos visto", sentenció.

Por último, Magaly Medina sostuvo que el Ministerio de Cultura no pudo defender a Richard Swing porque no contaba con un curriculum que lo respalde. "Seguramente ellos mismos sabían que su curriculum no soportaba mayo exámen, por eso cancelaron sus contratos y se lavaron las manos. Ni siquiera su curriculum dio para que los que lo contrataron lo puedan defender", finalizó.