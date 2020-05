Pedro Aquino le pidió a Xoana González ser su "amiga discreta" [VIDEO]

Pedro Aquino ha sido tendencia en la última noche, y es que en el programa 'Magaly TV: la firme", la modelo argentina Xoana González, expuso al futbolista de la Selección Peruana, esto con mensajes vía Instagram que el mediocampista habría mandado a la también artista.

Lo que más sorprendió, es que Aquino mandaba mensajes a la modelo, pero él se encuentra actualmente casado, y la felicidad de su familia la replica en redes sociales, por donde le demuestra todo su amor a Katherine, su esposa.

“Este jugador de fútbol es casado (...) él tiene que saberlo, los hombres casados tienen que asumirlo y ser comprometidos con su relación. Pedro Aquino es el jugador al que nos estamos refiriendo, él te contacta a través de tu Instagram”, inició mencionando Magaly Medina.

"Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos con pruebas y todo si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, agregó Xoana.

Pedro Aquino y Xoana González vía Instagram: la conversación

Pedro Aquino: Si sabes quién soy vedad, espero no incomodar, amiga.

Xoana González: Sí obvio, sé quién eres.

Pedro Aquino: Sabes hace mucho quería escribirte. Pero de hecho también estaba con mi esposa pues, ahora que ando separado dije ahora le escribiré. Pero viste no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, si me entiendes?

Xoana González: Yo estoy con novio

Pedro Aquino: Si, claro sí lo sé, pero no te dejan tener una (...)

Pedro Aquino y Xoana González: el VIDEO de las conversaciones vía Magaly TV

Pedro Aquino y Xoana González: chat que revelaría infidelidad | FOTO

La popular modelo mostró al programa 'Magaly TV: la firme", las conversaciones donde Pedro Aquino le pedía ser 'amigos discretos', evidenciando la infidelidad del jugador de fútbol.

Pedro Aquino y su esposa Katherine Fernández

Se llama Katherine Fernández y se casó con el futbolista en mayo del año pasado. Ambos se conocieron hace más de 7 años en Sporting Cristal; él jugaba fútbol y ella vóley.

Hace dos años, la esposa del futbolista estuvo en el programa 'En Boca de Todos' en donde dejó en claro el amor que siente por su esposo: Estoy tan emocionada porque solo al ver los videos me muero de amor por él y por la bebe. Él en realidad era muy espeso, a cada rato me llamaba, pero primero tuvimos una bonita amistad y luego ya nos enamoramos hasta el día de hoy como si fuera ayer".

Es importante señalar que fruto el amor, ambos tienen una pequeña hija a quien le demuestran todo su amor por redes sociales.

Pedro Aquino le desmuestra su amor a Katherine Fernández, su esposa

¡Son pura miel! El futbolista Pedro Aquino no deja de demostrar todo el amor que siente por Katherine, su esposa, esto lo hace a través de publicaciones amorosas en Instagram.