Dragon Ball: Ronda Rousey elige a Vegeta como el mejor personaje del anime

Dragon Ball es uno de los mejores animes en la historia y la mayoría de sus seguidores tienen como personaje favorito a Gokú. Sin embargo, para Ronda Rousey, fanática confesa de la obra de Akira Toriyama, su predilecto es Vegeta.

La expeleadora de UFC y WWE declaró ser fan del saiyajin orgulloso ante la pregunta de un usuario en Twitter. "Vegeta es el personaje más interesante, complejo y multifacético", respondió Rowdy.

Asimismo, Rousey explicó que la mayoría prefiere a Kakaroto porque es puro de corazón, pero ella resaltó que el papá de Trunks es más divertido ya que el propósito de la historia (Dragon Ball) es el entretenimiento.

Vegeta’s the most interesting,complex and multifaceted character-the writers always give him the shaft cause of he’s of noble birth which people resent and not a “pure”good guy like Goku.The but the PURPOSE of the story is entertainment,Vegeta is the most entertaining so he wins. https://t.co/dMUHLonIo1