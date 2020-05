Pedro Aquino bloqueó a Xoana González tras conocerse que le pidió ser su "amiga discreta"

Pedro Aquino ha estado en el ojo de la tormenta luego que la modelo argentina Xoana González "delatara" a nivel nacional, y en el programa de Magaly Medina, que el futbolista le había pedido mediante Instagram ser su "amiga discreta".

Uno de los jugadores de Ricardo Gareca en la selección peruana trató de hacerse amigo de una de las modelos más polémicas de nuestro país; sin embargo, la también artista no accedió y dio a conocer el hecho que dejó consternado a más de uno, ya que el futbolista es casado.

"Sabes hace mucho quería escribirte, pero de hecho también estaba con mi esposa pues. Ahora que ando separado dije 'ahora le escribiré', pero viste no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta, ¿si me entiendes?", fue lo que le escribió por DM Pedro Aquino a Xoana González.

Ella no se quedó callada y comentó en el programa de Magaly lo siguiente: "Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres. A mí me hubiera encantado que me abran los ojos con pruebas y todo si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”.

Es así como, seguramente por la explicaciones que tuvo que dar el futbolista a su esposa, poco después de la emisión del programa, Pedro Aquino dejó de seguir a Xoana González en Instagram. Aquí tenemos las pruebas.

Pedro Aquino y su esposa

Se llama Katherine Fernández y se casó con el futbolista en mayo del año pasado. Ambos se conocieron hace más de 7 años en Sporting Cristal; él jugaba fútbol y ella vóley.

Hace dos años la esposa del futbolista estuvo en el programa En boca de todos, donde dejó en claro el amor que siente por su esposo: "Estoy tan emocionada porque solo al ver los videos me muero de amor por él y por la bebe. Él en realidad era muy espeso, a cada rato me llamaba, pero primero tuvimos una bonita amistad y luego ya nos enamoramos hasta el día de hoy como si fuera ayer", dijo en aquel entonces.

Es importante señalar que fruto del amor, ambos tienen una pequeña hija a quien le demuestran todo su cariño por redes sociales.