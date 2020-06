Filtran supuesto audio de Michael Jackson en que habla de su miedo a ser asesinado [VIDEO]

Michael Jackson es considerado por muchos como el mejor artista que ha pisado la tierra, pero así como tuvo adeptos, también hubo gente en su contra por los supuestos casos de pedofilia en los que se vio envuelto. Su muerte fue todo un misterio y esto ha incrementado durante muchos años y más ahora que se ha filtrado en Twitter un supuesto audio en el que se da entender que "gente poderosa" quería acabar con la vida del 'Rey del Pop'.

Este audio fue publicado en Twitter en medio de la información que Anonymous ha revelado sobre el gobierno de Estados Unidos, casos de pedofilia en conocidas figuras políticas, del entretenimiento y el Vaticano.

La conversación que muestra el audio se habría dado entre Michael Jackson y su abogado Dieter Wiesner un día antes que el intérprete de "Beat It" pierda la vida.

"No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieran deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí", se puede escuchar en el audio, que da a entender que el 'Rey del Pop' habría tenido conocimiento de la red de pedofilia.

"Podrían dispararme, podrían acuchillarme, podrían hacer parecer que tuve una sobredosis de drogas", agrega supuestamente Michael Jackson en el audio que está circulando en Twitter.

Por último, se hace mención que quienes querían acabar con la vida del cantante eran personas "más grandes que el gobierno". "No es el gobierno, son más grandes que el gobierno. No sé, Dieter. No me importa, pueden llevarme. Ya ni siquiera me importa mi propia vida, solo quiero que mis hijos estén a salvo", concluye el audio.

La veracidad de este audio no ha sido comprobada en su totalidad porque, según los reportes oficiales, Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009 por una intoxicación accidental de propofol, droga que fue utilizada de forma legal por su médico de cabecera.