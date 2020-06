"Olvidé ponerme la inyección": Samahara Lobatón cuenta cómo quedó embarazada [VIDEO]

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón, quien recientemente reveló estar esperando un bebé, dio detalles de cómo fue que quedó embarazada pese a que había estado usando algunos métodos anticonceptivos.

La hija de Melissa Klug reveló que había estado cuidándose mediante un implante en el brazo, el cual se lo había retirado para luego ponerse una inyección, la cual se debe poner regularmente.

En febrero, cuando supuestamente le tocaba volver a ponerse la inyección, Lobatón había estado internada por unos fuertes dolores de cabeza, olvidándose del anticonceptivo. Es allí, en ese lapso, que quedó embarazada.

"Me quité el implante y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero me puse la de un mes pero me internaron en febrero y olvidé volver a ponérmela. Fue una irresponsabilidad de mi parte", cuenta la joven de 18 años.

Como era de esperar, ella no sabía que estaba embarazada y siguió realizando su vida normal hasta que notó un retraso menstrual, el cual no la preocupó mucho pues aseguró ser una mujer irregular en su periodo.

Al ir a la clínica, el doctor sugirió hacer un descarte y procedió a hacerle una ecografía, con la que se confirmaría que estaba embarazada.

"De frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito", indicó Samahara Lobatón.