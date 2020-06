Modelo transexual muestra conversaciones con Jefferson Farfán: futbolista pidió que las elimine [VIDEO]

Jefferson Farfán se encuentra pasando el aislamiento social en Rusia luego de dar positivo al coronavirus. El futbolista, sin embargo, no es ajeno a las primeras planas de diarios nacionales, esto pues en la última edición del programa 'Magaly TV: la firme", una modelo comentó que tuvo conversaciones privadas con el jugador del Lokomotiv Moscú.

Sí. Valeska Ivanova, modelo transexual, le comentó a Magaly Medina que fue el también futbolista de la Selección Peruana quien mediante Instagram le escribió para saber algunos detalles del lugar de residencia de la modelo, empresaria y animadora de eventos.

"Yo vi en mi mensajería, porque yo lo sigo porque yo lo sigo, me parece un jugador extraordinario. Dije 'Me está escribiendo Jefferson Farfán, no lo puedo creer'", comentó en Magaly TV.

Luego de ello, la modelo expresó qué fue lo que Jefferson Farfán le preguntó en la corta conversación que ambos tuvieron en ese entonces, 2017.

“Él quería comprobar y ver quién era yo, porque le dije que salía en televisión. Entonces él quería saber si me reconocía o no (...) Yo le mandé un video y él se da cuenta y me dice ‘tú eres gay’ y yo le corrijo ’soy una mujer trans'”, comentó Valeska.

Finalmente, el futbolista le pidió encarecidamente que elimine los mensajes que intercambiaron vía Instagram, y no conformándose con la palabra de Valeska, le pidió que le mandara capturas de pantalla para estar 100% seguro.