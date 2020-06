Abel Lobatón y su enérgica reacción tras confirmarse embarazo de su hija [VIDEO]

Hace unos días se especuló que Samahara Lobatón, hija de Abel Lobatón y Melissa Klug, había quedado embarazada. En un principio ella negó dicha información, pero con el pasar de las horas, mostró los resultados y confirmó que se encuentra en la dulce espera.

Cuando todo se trataba de un rumor, las cámaras de Magaly Medina abordaron a Abel Lobatón, quien sostuvo que desconocía del tema, pero que su hija estaba lo suficientemente madura para la nueva etapa.

Recientemente, tras confirmarse la noticia, el exfutbolista volvió a ser entrevistado por el programa "Magaly TV La Firme". En la conversación, el popular 'Murciélago' señaló que Samahara Lobatón es mayor de edad, pero que igual la respaldará; sin embargo, se le notó algo enérgico al brindar sus declaraciones.

"Este es un ciclo de vida, ella tomó su decisión, está grande, es mayor de edad y tomó la decisión de ser mamá a los 19 años. Hay que apoyarla", dijo en voz alta Abel Lobatón.

Cabe mencionar que la propia Samahara Lobatón se encargó de confirmar su embarazo a través de una extensa publicación en Instagram el pasado 29 de mayo. La exchica reality se mostró contenta y aseguró que lleva cerca de 4 meses en la dulce espera.

"Y un ser maravilloso viene camino al mundo me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro. No hay porque esconderlo más, es una bendición. Hoy, con casi 17 semanas, estoy feliz con una vida que crece súper sana y fuerte en mi corazón", escribió la hija de Melissa Klug.