Lucía de la Cruz 'da con palo' a Richard Swing: "No vuelvas a poner mi nombre en tu boca"

Richard Swing está en boca de todos, esto luego de darse a conocer mediante el programa 'Magaly TV, la firme' que este personaje había tenido jugosos contratos con el Ministerio de Cultura por concepto de charlas motivacionales para los trabajadores de esta cartera del Estado.

El propio presidente de la República, Martín Vizcarra, le ha dedicado tiempo en dos de sus conferencias habituales que tiene para brindar detalles sobre la expansión del coronavirus en el Perú, situación que ha puesto a Richard Cisneros en el ojo de la tormenta.

Sin embargo, el escándalo mediático y las críticas por parte de un gran sector del país, le han importado poco a nada a Richard Cisneros, quien en un video que se difundió en principio por Panorama y luego totalmente completo en ATV Noticias, Al Estilo Juliana, se le muestra muy sonriente y feliz por haber provocado un 'alboroto' al interior del Ministerio de Cultura.

En el video difundido por el programa de Juliana Oxenford, Richard Swing comenta que demandará a diferentes personas del medio local, entre ellos a Lucía de la Cruz, misma que tuvo comentarios hacia él.

Ante ello, la criolla no se quedó callada y comentó con furia algunas palabras contra Richard Swing. La cantante mostró su posición mediante su página oficial en Facebook.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca ¿me entiendes?”, comentó Lucía de la Cruz.

Finalmente agregó: “Te voy a agradecer que saques mi nombre de tu boca porque soy Lucía de la Cruz y por lo menos merezco un respeto de tu boca”.