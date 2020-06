Salim Vera por el caso George Floyd: "Te cuento que en el Perú todos los días hay racismo"

La muerte de George Floyd desató una serie de protestas en los Estados Unidos. Miles de personas que viven en territorio norteamericano exigen justicia y piden condenar el abuso policial hacia el pueblo afroamericano.

Ante ello, diversas celebridades no dudaron en mostrar su indignación en redes sociales sobre la discriminación racial que continúa existiendo en los Estados Unidos. Muchas de ellas decidieron publicar una imagen negra con la descripción "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), como una manera de apoyar a quienes sufrieron de racismo.

Asimismo, el caso George Floyd sigue dando la vuelta al mundo y nuestro país no es la excepción. Si bien algunos artistas nacionales se solidarizaron con la causa, otros como Salim Vera, cantante de Libido, escribió un post a los peruanos, quienes se "subieron al coche" por este hecho.

"Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo (...) auméntale a eso las muertes innecesarias de mujeres. No me vengas con tu basura doble cara de que, porque murió una persona a 3000 kilómetros de aquí, ahora eres 'antirracista' y vas a colgar una imagen negra para que todos vean lo solidari@ y 'cool' que eres, para que todos vean lo 'empatic@' que eres", expresó Vera.

De igual manera, Salim Vera remarcó que en el Perú nadie hizo nada para que se pueda erradicar problemas sociales como la violencia contra las mujeres y el racismo. "Si no has movido ni un dedo, en tu propia realidad, no sirve absolutamente de nada tu estúpida imagen negra. No quieras subirte a un coche que no es el tuyo", finalizó.

Salim Vera desaprobó el mensaje del presidente Martín Vizcarra

Salim Vera criticó el mensaje de Vizcarra Cornejo sobre el reinicio de las actividades deportivas. "Y claro, como el fútbol no puede parar, está bien claro, pero ¿han pensado que la música tampoco puede parar? ¿No sería lo mismo jugar sin público y tocar sin público? Digo yo digo nomás. ¿Acaso el fútbol es más importante que la música?", señaló. Sin embargo, minutos después, la publicación fue eliminada.