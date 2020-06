Mariella Zanetti envía carta notarial al 'Pompo' Cordero y le exige rectificarse tras decir que tuvieron romance

El exjugador Luis 'Pompo' Cordero aseguró en una entrevista para El Trome que tuvo una relación con la actriz Mariella Zanetti. "Salimos un tiempo, pero decidimos no contar a nadie nuestra historia. Cuando un periodista de farándula me preguntó por ella dije que no la conocía", señaló.

Sin embargo, la bailarina, a través de un estudio de abogados, le envió una carta notarial con fecha 28 de mayo en la cual le exige una inmediata rectificación sobre las declaraciones. Líbero tuvo acceso exclusivo a los documentos y a continuación te los mostramos.

A través de ese escrito, la exvedette niega haber tenido una romance con Cordero. " (...) Yo jamás he tenido un tipo de relación con usted y menos aún de manera clandestina (...) ", se lee.

Asimismo, afirma que las palabras del exmediocampista de Universitario de Deportes han dañado su autoestima. "(...) Desmerece mi calidad de mujer, madre y empresaria y de personaje público que tantas alegrías he dado en todos estos años a todos los peruanos en los diversos programas en donde me ha tocado trabajar", agregó.

Mariella Zanetti exhorta a que el 'Pompo' firme una carta rectificándose, por lo que le ha dispuesto un plazo de 48 horas, o, de lo contrario, efectuará las acciones legales correspondientes.

Es importante mencionar que en la misma entrevista con el citado medio, el exfutbolista agregó que ya conocía a toda la familia de la actriz y, aunque ellos decidieron no exponer la relación, Zanetti no toleró que la negara.