Amigo de Richard Swing afirma que video expuesto no fue una broma [VIDEO]

Richard Swing sigue estando en el ojo de la tormenta. En medio de la polémica generada por las costosas charlas de este personaje pagadas por el Ministerio de Cultura, la conductora de televisión Magaly Medina, expuso un video en donde Richard Cisneros asegura que tendría una ponencia con diferentes líderes de poder. Increíblemente, en la lista se encontraba el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el también cantante salió a afirmar que todo lo que se vio fue simplemente una parodia o una broma hacia la persona con la que se comunicó telefónicamente.

Sin embargo, el último programa de Magaly TV la firme mostró en televisión nacional un audio, en donde el amigo de este desmiente a Richard Swing, y confirma que todo lo que dijo fue verdad.

Fernando, el amigo de Richard Swing, confesó que el polémico personaje le pidió de favor que mintiera afirmando que todo fue planeado. Además, la popular 'Urraca' mostró su disconformidad por ser acusada de brindar información falsa.

Artistas muestran su rechazo a Richard Swing

Algunos artistas se han manifestado mediante sus redes sociales, entre ellos la cantante criolla Lucía de la Cruz. Fiel a su estilo, la artista se pronunció luego que Richard Swing anunciara que la demandaría por tener comentarios desagradables hacia su persona.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca, ¿me entiendes?”, comentó Lucía de la Cruz.