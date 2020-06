Rebeca Escribens le da consejo a Samahara Lobatón tras quedar embarazada [VIDEO]

El programa "América Espectáculos" realizó un informe sobre el embarazo de Samahara Lobatón, hija de exfutbolista Abel Lobatón y Melissa Klug. Al finalizar la nota, la presentadora Rebeca Escribens le dedicó algunas palabras a la futura madre.

"Bievenida al club, Samahara. Te espera un camino largo con mucho sacrificio, harto trabajo, pero bastante amor. Así es la vida", fue el consejo que dio Rebeca Escribens a Samahara Lobatón, quien tiene cerca de 4 meses de embarazo.

Recordemos que hace unas semanas, la prensa de espectáculos sacó ciertos informes en los que insinuaban que la hija de Melissa Klug estaba en la dulce espera. Ella, mediante Instagram, desmintió los rumores de los periodistas, pero a los pocos días terminó confesando todo.

"Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad. velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bieN. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro. No hay porque esconderlo más, es una bendición. Hoy con casi 17 semanas, estoy feliz con una vida que crece súper sana y fuerte en mi corazón", señaló Samahara Lobatón en Instagram.

Por otra parte, confesó cómo fue que quedó embarazada. "Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte", dijo.