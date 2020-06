¡Increíble! Andrés Hurtado sorprende en redes sociales con nuevo look

El aislamiento obligatorio como medida de prevención contra el coronavirus ha causado grandes cambios en nuestras vidas, uno de ellos es nuestra apariencia física, ya que al no haber distintos locales como peluquerías, nos hemos visto obligados a descuidar algunos aspectos. Esto le sucedió a Andrés Hurtado, quien mostró su nuevo look en redes sociales, sorprendiendo a más de uno.

Esta tarde, el popular ‘Chibolín’ decidió realizar una publicación en su perfil de Facebook que se volvió viral instantáneamente, y es que reveló cómo ha quedado tras un par de meses en cuarentena y sin visitar al peluquero, algo con lo que muchos se sentirán identificados.

En la foto se logra apreciar a Andrés mirando a la cámara y con el cabello completamente largo, llegándole hasta más abajo del hombro y de color negro con algunas canas blancas. Esto causó el asombro de cientos de personas e incluso hubo quienes se atrevieron a compararlo con el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

Además, acompañó la publicación de las siguientes palabras: “Hola amigos, quisiera con mucho respeto pedirles un consejo a todos ustedes. Denme una sugerencia, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¿Lo que el público me diga o me quedo con el cabello suelto?”.

La publicación tiene cientos de comentarios de seguidores diciéndole qué puede hacer con su larga cabellera. Hay quienes señalan que le queda bien, pero también hay quienes alegan que le queda mejor el pelo corto, ¿qué hará finalmente?