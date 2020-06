Andrés Hurtado sobre críticas por su nuevo look: "¿Para qué pedí opinión a estos humanos?"

La cuarentena por coronavirus ha causado grandes cambios en nuestra apariencia física. En tal sentido, Andrés Hurtado publicó en Facebook una foto en el que se le ve con el cabello largo y pidió a sus seguidores sugerencias sobre su nuevo look.

“Hola amigos, quisiera con mucho respeto, pedirles un consejo a todos ustedes. Denme una sugerencia, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¿Lo que el público me diga o me quedo con el cabello suelto?”, se lee en el post.

Sin embargo, el popular 'Chibolín' recibió muchas críticas y los internautas lo compararon con la apariencia actual del director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca. El presentador de televisión también fue blanco de diversos memes.

Ante ello, Hurtado se pronunció nuevamente por su red social y se mostró indignado por los comentarios. "Hay gente inepta, ociosa, necia. Solo pedí una humilde opinión. Por soltarme el cabello, si queda o no queda y punto. Yo tengo la culpa, ¿para qué pedí opinión a estos humanos? ¡Qué indignación que siento!", se lee.

Los seguidores del conductor de "Hoy es sábado con Andrés" lo respaldaron y le aconsejaron que no haga caso a las burlas. "Te ves hermoso con ese nuevo look", "Te recomiendo que tenga oídos sordos para las palabras negativas" o "No hagas caso a esos envidiosos", son los comentarios de sus fans.

'Chibolín' muestra pruebas de la llegada de sus "hermanos superiores" a Lima

Andrés Hurtado publicó un video en su cuenta de Instagram con el que quiso evidenciar la existencia de extraterrestres, a quienes él llama como "hermanos superiores".

En dicho clip se ven algunas imágenes con algunas luces u objetos voladores no identificados (OVNIs) en el cielo, los cuales, para él, son pertenecientes a las naves de extraterrestres.

"¡Ya están en Lima! ¡Todo tiene un límite! Ahora quiero ver a los ignorantes e insulsos que pusieron en duda a mis hermanos superiores. Quien tenga ojos que vea", indicó el conductor televisivo.