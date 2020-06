Tefa Salazar se pronuncdia tras denunciar al esposo de Mabel Huertas [FOTOS Y VIDEO]

Mabel Huertas sigue estando en el ojo de la tormenta. Luego de que la periodista denunciara a un trabajador de delivery por acoso, una usuaria le respondió que su esposo estaba haciendo lo mismo con ella. La polémica que se generó hizo que estallara la caja de comentarios en Twitter y, posteriormente, a que se comunicara con el programa de espectáculos Magaly TV la firme.

En la última emisión del programa de Magaly Medina, la persona de nombre Thefa Salazar se comunicó directamente para esclarecer todo lo comentado durante estos días. Asimismo, la mujer no dudó en revelar lo que el esposo (Luis Cisneros) de Mabel Huertas le decía mediante Instagram.

"Tal vez él está acostumbrado a tener este tipo de conversaciones con otras personas y lo ven normal, pero para mí no es normal. Que la víctima es víctima y el acoso siempre va a ser acoso. Y todos los acosadores tienen que ser medidos con la misma vara", sostuvo.

"Primero que nada quiero aclarar que nunca quise minimizar su denuncia. En varios comentarios ya me habían dicho que pareciera que yo estaba tratando de minimizar la denuncia y decirle: '¡Oye!, por si acaso, tú no puedes quejarte porque a mí me pasa esto', nada que ver", acotó.

Además, por si fuera poco, mostró los antiguos chats que mantenía con el aún esposo de Mabel Huertas, donde según la denunciante intentaba buscar otra cosa.

"Yo le contesto cortante (en Instagram) y él me responde: '¿Ya ves, eres sexy, no?'. En verdad no sé que estaba buscando con ese tipo de respuesta, capaz en algún momento le ha ligado", señala.

"Ya te conozco. Sí, pero porque tenías sentimientos encontrados por mi belleza exterior. 'Te atropelló' o 'Pon hora y fecha', fueron algunos de los comentarios que tuvo Luis Cisneros cuando ambas personas trabajan juntos.

Finalmente, Thefa Salazar mostró la última conversación que tuvieron ambos y reveló el arrepentimiento de Cisneros. "Pero realmente no te estoy piropeando. En todo caso si te molestó, lo siento mucho. Pensé que si tu me tratas con desprecio y yo te digo otras cosas. Era como que divertido y era un código desde que te conozco", precisó el esposo de Mabel Huertas en Instagram.

Mabel Huertas califica de 'machirulos' a su detractores

Mabel Huertas catalogó de "machirulos" a quienes minimizaron su denuncia por acoso."No me sorprende la falta de empatía de los 'machirulos' que se cogen del código penal para intentar ‘escuelearme’. Una persona sabe mi numero de teléfono, dónde vivo, utiliza datos que confío para una transacción, violenta mi intimidad, debo bloquear y contestar con temor llamadas desconocida", aseveró Huertas.