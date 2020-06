Pedro Suárez-Vértiz le pide a George Forsyth "sentar cabeza" con Alejandra Baigorria

George Forsyth y Alejandra Baigorria se han dejado ver muy seguido en distintas acciones sociales en La Victoria dentro del marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú. Esto ha generado que miles los señalen como una pareja que podría consolidarse en un futuro, y ninguno de los dos se ha mostrado reacio ante esta posibilidad.

Es así como este domingo Pedro Suárez-Vértiz, uno de los cantantes nacionales más reconocidos por el público, le dejó un "mensajito" al ex Alianza Lima al considerar que el hoy burgomaestre de La Victoria viene de una separación con Vanessa Terkes.

"Sé que lo último que desea una persona recién separada es volver a formalizar una relación con alguien. Créeme que te entiendo, pero existe en tu vida una maravillosa excepción que no te puedo callar", inicia el cantante en su post de Facebook.

Luego de ello, Suárez-Vértiz comenta la poca suerte que ha tenido Alejandra Baigorria en el amor: "Desde siempre quiso ser esposa y madre, pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello. Una mujer así no abunda, hermano".

Tras esto, Pedro agregó: "Tú ya eres un líder político muy querido por todo el Perú. Así que te lloverán bellezas, pero tú no quieres nada serio. La posibilidad de que regreses a ser un picaflor es peligrosísima para un presidenciable como tú".

Sin embargo, lo anterior no fue lo último, ya que a continuación el cantante dejó el trabajo "en cancha" del ahora alcalde: "Necesitas una compañera que te dé un suelo firme en esta crucial etapa de tu vida. Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista".

Finalmente, Pedro le recomendó no dejarla ir: "De querer ella también estar contigo, yo no lo pensaría dos veces. No pierdas ese vuelo, por favor. Después de ella, créeme, ya cierran el aeropuerto. Mira nomás tus fotos con ella, lo dicen todo".