Coronavirus: Congresista Enrique Fernández anuncia que dio positivo a la COVID-19 [VIDEO]

Coronavirus en Perú | El congresista de la bancada de Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, anunció este domingo 7 de junio, que dio positivo a la COVID-19. Con este caso, ya son doce legisladores que padecen de esta enfermedad que es considerada una pandemia.

El excandidato a la alcaldía de Lima señaló a Canal N que está reaccionando favorablemente al tratamiento que recibe en la clínica Ricardo Palma donde está internado. De la misma manera, relató que ocho días atrás presentó los primeros síntomas de la enfermedad y descartó haber participado en actividades presenciales en el Congreso del Perú.

“Sencillamente ha sido el resultado de estar precavido en todo lo que podía. Me he estado cuidando bastante, he estado en cuarentena, pero las cosas están tan preocupantes que muy pocos la podemos librar”, manifestó.

Asimismo, Fernández sostuvo que desconoce la causa de su contagio. “La verdad no lo sé. Me he estado cuidado bastante. No he estado saliendo pero la cosa está peliaguda por todos lados", aseveró.

"Voy a cumplir 78 años y lógico que tengo que cuidarme porque se que no la puedo contar si me descuido, así que tomé todas la precauciones del caso y creo que me voy a liberar", acotó.

¿Qué significa COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

