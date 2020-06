George Forsyth: Rosángela Espinoza revela que el alcalde de La Victoria es su compañero de clases

Rosángela Espinoza reveló que comparte un curso con George Forsyth en la universidad. Sin embargo, pese a que el alcalde de La Victoria figura en la lista de alumnos matriculados, por ahora, no ha asistido a clases, según comentó la modelo al programa Estás en todas

La participante de Esto es guerra brindó detalles sobre cómo se enteró que el exportero de Alianza Lima es su compañero de carpeta. “Es que justo entré a mis clases que son los sábados, de Recursos Tecnológicos, y veo entre los integrantes... George Forsyth”, comentó.

Asimismo, se mostró preocupada porque el burgomaestre se está perdiendo los trabajos grupales. “Han hecho hasta grupo y hasta ahora no veo que haya asistido a la clase (...). Es que trabaja un montón”, mencionó la bailarina.

Por otro lado, Rosángela Espinoza mencionó que incrementa sus conocimientos para estar preparada de cara al segmento cultural del reality donde participa. Por eso, se animó a presumir, en su cuenta de Instagram, su libro sobre historia.

“Mi papá es una persona que le encantaba leer. Siempre recuerdo que de niña me decía que estudie mucho”, escribió la popular "Chica selfie", mientras mostraba sus compendios.

Pedro Suárez-Vértiz aconseja a Forsyth formar una relación con Alejandra Baigorria

Pedro Suárez-Vértiz, uno de los cantantes peruanos más populares y reconocidos en el país, le recomendó al alcalde de La Victoria, iniciar una relación sentimental con la empresaria y modelo Alejandra Baigorria.

"Necesitas una compañera que te dé un suelo firme en esta crucial etapa de tu vida. Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista".

Asimismo, el cantante de rock le recomendó no dejarla ir. "De querer ella también estar contigo, yo no lo pensaría dos veces. No pierdas ese vuelo por favor. Después de ella, créeme, ya cierran el aeropuerto. Mira no más tus fotos con ella, lo dicen todo".