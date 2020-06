Johana Cubillas elogió a su padre tras verlo jugar en México 70: "fue un fuera de serie"

Para hacer la cuarentena del coronavirus más llevadera, Latina trasmitió este domingo el primer triunfo de la selección peruana en la historia de los mundiales. Con goles de Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas, la Blanquirroja se impuso por 3-2 ante Bulgaria, tras caer en la primera mitad 0-2. Aquel cotejo se disputó el 2 de junio de 1970 en León, México.

Como era de esperarse, varias personalidades del medio se pronunciaron al respecto. Una de ellas fue Johana Cubillas, hija del popular 'Nene', quien, como muchos, observó por primera vez un encuentro completo de la selección peruana en el Mundial de México 70.

"Anoche, por primera vez, vi un partido completo de Perú en ese Mundial de México 70 y realmente se me escarapeló el cuerpo ver lo bien que jugaba mi papá y los otros jugadores como Challe, Mifflin, Chumpitaz, 'Perico' León, Gallardo (...) Fue una sensación única, muy emocionante ver un partido completo de mi padre de hace 50 años", manifestó Cubillas a radio Ovación.

Pese a los problemas que haya tenido con el exmediocampista de Alianza Lima, Johana Cubillas admitió que su padre era un "fuera de serie" como futbolista. Además, la conocida periodista remarcó que el popular 'Nene' tenía un "don que muy pocos poseen".

"Lo de mi papá con la pelota siempre fue espectacular, tremenda habilidad que tenía para jugar al fútbol. Tenía un don que muy pocos poseen. Pero, no solo él, los demás también tenían mucha calidad y sinceramente me alegró mucho verlo jugar y siento un tremendo orgullo que mi papá haya sido uno de los mejores futbolistas del mundo. Podré tener algunos inconvenientes con él, sin embargo, no puedo dejar de reconocer que fue un fuera de serie como jugador", expresó.

Johana Cubillas indicó que fue amenazada por su padre

Johana Cubillas denunció en el programa Mujeres al mando las duras palabras que le dijo Teófilo Cubillas cuando se le entabló la denuncia por alimentos hace más de 12 años. "¿Tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo. Y, efectivamente me ha tomado casi 12 años", contó Johana Cubillas en el programa Mujeres al mando. "La gente me dice mala hija cuando el mal padre es él, ha hecho conmigo lo que se le dé la gana", confesó.

Latina y la relación de partidos de la Selección Peruana que transmitirá

Perú vs. Bulgaria – México 70: 7 de junio 10:30 p.m.

Perú vs. Escocia - Argentina 78: 14 de junio 10:30 p.m.

Perú vs. Italia – España 82: 21 de junio 10:30 p.m.

Perú vs. Marruecos – México 70: 28 de junio 10:30 p.m.

Perú vs. Holanda – Argentina 78: 5 de julio 10:30 p.m.

Perú vs. Irán – Argentina 78: 12 de julio 10:30 p.m.

Perú vs. Brasil – México 70: 19 de julio 10:30 p.m.