Jossmery Toledo confirmó relación con Jean Deza [VIDEO Y FOTOS]

Jossmery Toledo decidió terminar con los rumores y mediante su cuenta oficial de Instagram anunció su relación sentimental con Jean Deza, jugador de Alianza Lima. A través de sus historias, la guapa modelo compartió una fotografía en la que se ven dos cafés con los nombres de ella y del popular 'Ratón'.

"Así es amigos, tengo enamorado. Les dije que cuando iba a tener una relación lo diría. No importa lo que digan los demás. Lo importante es ser feliz", expresó Toledo, quien también es conocida como la 'Reina del TikTok'.

Jean Deza Instagram

Por su parte, Jean Deza no se quedó atrás y compartió la publicación hecha por Jossmery Toledo respecto a su reciente vínculo amoroso. En cuestión de minutos, la imagen se convirtió en viral. ¡Ajá!

Jean Deza y Jossmery Toledo coquetean en Instagram

En medio de la cuarentena, Jean Deza sorprendió al escribir un curioso comentario en una sensual fotografía de Jossmery Toledo. "Lo más creativo que pudimos hacer este fin de semana, fue hacer las fotos dentro de mi casa", es el texto que acompaña la publicación de la expolicía.

Jean Deza y Jossmery Toledo: el inicio de todo

Es importante señalar que días atrás ya se especulaba sobre la cercanía entre Jossmery Toledo y Jean Deza. Según Magaly TV: la firme, Toledo habría visitado la casa del deportista cuando él mantenía un vínculo sentimental con Shirley Arica. "¿Jossmery Toledo será la manzana de la discordia en la relación de Jean Deza y Shirley Arica?", lanzó como interrogante la conductora Magaly Medina.

Jossmery Toledo comienza una nueva etapa

Como se recuerda, Jossmery Toledo y Christopher Olivares, joven delantero de Sporting Cristal, fueron captados ingresando a un hotel limeño. Tras ello, la exsuboficial de tercera aseguró que mantenía una amistad con el artillero 'rimense'. "Estoy soltera enfocada en mis cosas. Es un chico lindo y somos amigos y nada más. Por el momento quiero estar tranquila. Tener enamorado quita tiempo", agregó.

¿Jean Deza se va de Alianza?

A poco de iniciar el Torneo Apertura, Franco Navarro, entrenador de UTC, indicó que le gustaría gestionar el regreso de Jean Deza quien no seguiría en Alianza Lima, al equipo cajamarquino. "Creo que en el 2019 tuvo un año interesante que le permitió llegar a Alianza, las condiciones las tiene y está a tiempo de triunfar, de asumir ese compromiso y creer en él. A mi me gustaría que Alianza Lima me lo preste para el Torneo Clausura, yo lo traigo", manifestó Navarro a RPP.

Jean Deza ampay con Shirley Arica

Shirley Arica y Jean Deza fueron 'ampayados' hasta en tres oportunidades. Eso no es todo. En plena cuarentena, Deza sorprendió al dedicarle un romántico video en Instagram a la polémica modelo.

Sin embargo, el romance no prosperó. "Lo conozco a él desde hace muchos años y nuestra relación se dio en un momento complicado para todo el país (por la pandemia). Tengo otra prioridad que es mi hija, y él tiene otras, pero cuando no hay daño terminas bien", confesó Arica.