Andrés Wiese: menor denuncia al actor por enviarle videos desnudo

Andrés Wiese se encuentra el ojo de la tormenta. Una menor de edad denunció públicamente al actor porque este le habría enviado fotografías íntimas mediante sus redes sociales, según las imágenes emitidas en el programa de Magaly Medina.

De acuerdo al reportaje de Magaly TV: la firme, la joven recibió contenido de connotación sexual vía Instagram. "Me enviaba fotos y videos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera", indicó la menor.

En tanto, la adolescente aseguró que las conversaciones con Andrés Wiese empezaron el viernes 8 de mayo. "Le etiqueto, me responde con corazoncito y yo le respondo ‘Loviu’. Luego, lo etiqueto en otro video y me responde una carita de corazón y ahí es en donde empieza la conversación. Le puse ‘mucha belleza’, me envía un video de su rostro y le puse ‘por qué me haces esto’. Me responde perdón y luego me envía otro video más", explicó.

Por su parte, la popular 'Urraca' afirmó que su producción tuvo acceso al celular de la denunciante. Las imágenes muestran al actor completamente desnudo y pidiéndole a la menor que también le envíe un video sin prendas.

"No hubo ninguna conversación, de frente me mandó un video desnudo. Es una persona de doble moral, es enferma en cierta parte", apuntó la adolescente sobre Andrés Wiese.

Al finaliza el informe, Magaly Medina lamentó la noticia. "No sabemos si este es un modo operandis que tiene Andrés Wiese, pero ella nos cuenta que hizo un TikTok y que él le responde por el DM. Allí le envió fotos, videos y también le pidió a ella que le mande videos", dijo

'Peluchín' es criticado por compartir video íntimo de Wiese

Rodrigo González, más conocido en la farándula como 'Peluchín', compartió a través de sus redes sociales el video de Andrés Wiese, siendo blanco de críticas en Twitter por infinidad de usuarios.