Mayra Couto denuncia a Andrés Wiese: "Me he sentido acosada por ti" [VIDEO]

Andrés Wiese está en boca de todos luego que una menor de edad lo denunciara de acoso. Según contó la adolescente, el actor le envió un video desnudo y le pidió que haga lo mismo. La conversación entre ambos se dio a través de las redes sociales.

Luego que esta denunciara se hiciera pública mediante el programa de Magaly Medina, la actriz Mayra Couto usó su perfil de Instagram para también acusar a Andrés Wiese de acoso. A través de historias, la popular 'Grace' de "Al Fondo Hay Sitio" aseguró que el actor rozó sus partes íntimas en ella.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", señaló la artista.

Posteriormente, Mayra Couto aseguró que recibió bullying por parte de Andrés Wiese durante las grabaciones de "Al Fondo Hay Sitio", serie en la que ambos interpretaban a una pareja.

"Además, me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que como era posible que no supiera de lencería. En eso momento no tenía las herramientas para decírtelo, pero ahora lo hago", agregó.

Mayra Couto también contó que en una ocasión Andrés Wiese intentó besarla un día que ambos estaban solos pese a que el actor mantenía una relación amorosa.

"Tenía miedo solamente de subir ese hotel gigante, sola. Y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces. La primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’, y la tercera dije ‘no me gustas’", expresó Mayra Couto.

Cabe mencionar que la actriz le envió esos mensaje a Andrés Wiese el pasado 14 de abril, fecha en la que el actor denunció acoso por parte de varias cibernautas. Tal y como señaló ella, el popular 'Ricolás' jamás le respondió.

"Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me va a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado mucho esto y esperaba unas disculpas. Nada más y borraba todo", contó el pasado 8 de junio la actriz en Instagram.

Las acusaciones en contra de Andrés Wiese se hicieron virales en las redes sociales en cuestión de minutos. Muchos lamentaron los hechos y mostraron su solidaridad con la menor que denunció al artista y también con Mayra Couto.

Menor denuncia a Andrés Wiese

Andrés Wiese se encuentra el ojo de la tormenta. Una menor de edad denunció públicamente al actor porque este le habría enviado fotografías íntimas mediante sus redes sociales, según el programa de Magaly Medina.

De acuerdo al reportaje de Magaly TV: la firme, la joven recibió contenido de connotación sexual vía Instagram. "Me enviaba fotos y videos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera", indicó la menor.