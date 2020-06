Mayra Couto en entrevista hace un mes: "Andrés Wiese, por favor lee mi mensaje" [VIDEO]

Mediante Instagram la actriz Mayra Couto decidió romper su silencio y aseguró que Andrés Wiese la acosó durante las grabaciones de "Al Fondo Hay Sitio", serie en la que ambos interpretaban a 'Nicolás' y 'Grace', una pareja de jóvenes.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", dijo Mayra Couto a Andrés Wiese, minutos después que Magaly Medina revelara que el actor le envió un video desnudo a una menor de edad.

El nombre de los actores se hizo tendencia en redes sociales inmediatamente. La gran mayoría se solidarizó con Mayra Couto y le dejaron mensajes de aliento. Asimismo, un internauta compartió una entrevista que hizo la actriz hace más de un mes, donde ella respaldó a Andrés Wiese tras sufrir acoso.

La entrevista en mención la otorgó ella a América Noticias. "Andrés Wiese a mí nunca me ha gustado (risas) pero entiendo que es como el perfil de guapo dentro de los estereotipos de hombre blanco. Le expreso mi solidaridad, se lo escribí en Instagram, todavía no lo ha revisado. Me imagino que tiene muchas cosas que hacer. Andrés por favor lee mi mensaje. Qué bueno que lo haya expresado porque está entendiendo qué cosa es ser vulnerable", dijo la actriz en aquella ocasión.

Posteriormente, deslizó que Andrés Wiese habría hecho daño. "Cuando uno abre los ojos, ya no puede cerrarlos. Si él está abriendo los ojos y se está dando cuenta que le están haciendo daño podrá darse cuenta de cuando él mismo hace daño, cuando otra persona le hace daño a otra. Nadie tiene por qué hacerle caso a nadie, nadie tiene por qué cosificar", señaló.

En esa entrevista, Mayra Couto apuntó que no era justo para Andrés Wiese vivir acosado y que estaba atravesando lo mismo que las mujeres. "Nosotras somos más vulnerables, a nosotras nos matan. (…) no todos los hombres han vivido esa cosificación y no es justo para él. Es como si estuviera viviendo el ser mujer", concluyó.