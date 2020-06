"Andrés Wiese no cometió ningún delito", asegura la abogada del actor [VIDEO]

Andres Wiese sigue en el ojo de la tormenta luego de que se hiciera pública la denuncia de una menor de edad en el programa Magaly TV La Firme, en donde la adolescente aseguró que el popular actor le enviaba videos desnudo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Para buscar las dos versiones, Magaly Medina tuvo una comunicación con la abogada del actor, Claudia Zumaeta, quien aseguró que Andrés Wiese no cometió ningún delito y que todo se esclarecerá. Dichas declaraciones causó un gran revuelo en las redes sociales.

“Por lo que acabo de observar, no hay lamentablemente ningún delito, no se configura. Lo indignante es que él no podría ser acusado por ningún tipo de acoso, ni siquiera por violación o exposición de imágenes, ni por violación de información y fotografías”; explicó la letrada a Magaly Medina.

“Se está evidenciado estos abusos y derechos a niños. Estos niños, como son fans, se sienten obligados a retribuirlos con fotos que pueden vulnerar su sexualidad”, acotó.

Mayra Couto denuncia acoso de Andres Wiese

Tras el final del programa de Magaly Medina, la actriz peruana Mayra Couto usó su Instagram para también denunciar a Andres Wiese, luego de que afirmara que fue acosada cuando fueron compañeros de trabajo.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", señaló la artista.