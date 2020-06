Andrés Wiese y su declaración que coincidiría con denuncia de Mayra Couto [VIDEO]

Este último lunes, Mayra Couto usó perfil de Instagram para hacer una denuncia pública hacia su excompañero de trabajo en "Al fondo hay sitio", Andrés Wiese. La actriz aseguró que el popular 'Ricolás' le hacía tocamientos indebidos durante las grabaciones y siempre la besaba con aliento a cigarro. Por lo que tenía que comer cebolla para contrarrestar ello y de paso "devolverle" el vuelto.

"Nunca habíamos llegado al nivel de sabotear el trabajo del otro, excepto cuando me molestaba tener que besarte con tu aliento a cigarro. Decidí comer cebolla para que se te haga igual de incómodo que para mí", escribió Mayra Couto en Instagram.

El testimonio de la artista coincidiría con una declaración que hizo Andrés Wiese en el segmento "Preguntas con cancha" de "Cinescape". En aquella oportunidad, el actor señaló que en "Al Fondo Hay Sitio" le tocó besar a una actriz con aliento a atún.

"¿Has chapado o te han chapado después de haber comido algo oloroso?", fue la pregunta que la producción del programa en mención planteó a Andrés Wiese.

"Sí, me han chapado. Quisiera comentar más de esa historia, pero me voy a meter en un problema. He hecho una serie por ocho años que se llama 'Al Fondo Hay Sitio'. Alguna vez, no voy a decir con que personaje, me tocó un beso después de una lata de atún", señaló el actor.

Como se recuerda, los personajes de Andrés Wiese y Mayra Couto eran pareja en "Al Fondo Hay Sitio", motivo por el que tuvieron demasiadas escenas de beso; sin embargo, se desconoce si el actor se refirió a ella con la declaración que hizo en "Cinescape".