El perfil psicológico de Andrés Wiese tras denuncias de Mayra Couto y menor de 17 años

Luego de que Andres Wiese sea denunciado por una menor en donde afirmó que sufrió acoso sexual a través de Instagram, y que horas después la actriz Mayra Couto señalara que también sufrió por lo mismo años atrás, el noticiero matinal de ATV mantuvo comunicación con una psicóloga, revelando el perfil psicológico que tiene el actor peruano a raíz de estos acontecimientos.

"Es lamentable ver situaciones como las que estamos viviendo, sin embargo es verdad, aquí hay una especie de acoso y una especie básicamente de violencia sexual. Digo esto porque esta persona está utilizando este poder y este control aprovechándose de esta influencia que tiene para tener una satisfacción sexual", indica la psicóloga para ATV.

Asimismo, los panelistas le consultaron a la especialista sobre que otros aspectos puede tomar Andres Wiese tras las denuncias reveladas.

"Digamos que él (Andres Wiese) no mide consecuencias, para esta persona no hay un análisis que de repente cualquier otra persona puede tener a quien me estoy dirigiendo, con quién lo voy hacer. Simplemente hay un objetivo del querer satisfacerse sin importar las consecuencias", señala.

"Lo preocupante es que está utilizando su propia influencia. Además, es uno de los comportamientos de un agresor es eso justamente, buscar ese control, ese poder, hacer y deshacer", sostuvo.

"A simple impresión hay satisfacción sexual a traves de la observación. Pero esto viene a través de un comportamiento aprendido y a raíz de eso van a salir más denuncias, más comentarios respecto a ello". añade.

A lo que segundos después, la conductora del noticiero le consultó sobre que otros tipos de conductas podría llegar a tener el actor peruano.

"Hay una especie de cosificar a la mujer también, que es justamente de todo un cuadro de violencia, Aparentemente es una persona que no tiene ese valor a la imagen femenina, entonces simplemente está viendo a la mujer como un objeto", mencionó.