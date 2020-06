Carlos Vives, Miguel Bosé y Diego Torres lamentan partida de Pau Donés

Los seguidores del rock están de luto. El vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció este martes a los 53 años tras una ardua batalla contra el cáncer. Ante ello, diferentes artistas se han pronunciado para lamentar la pérdida del cantante español.

Alejandro Sanz escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter. "Pau, no se que decirle a tu familia Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo", señaló.

Por su parte, el argentino Diego Torres aseguró que Donés se caracterizaba por "su calidad humana" y por ser "un hombre simple y profundo que dejó hermosas canciones". Asimismo, señaló que siempre quedarán grabados en su memoria los encuentros que tuvo con el español.

Q triste noticia la muerte del querido Pau después d tanto luchar x su vida.Tuve varios encuentros inolvidables con el q quedarán para siempre en mi x su calidad humana, un hombre simple y profundo q dejó hermosas canciones. Mis condolencias a su familia.#PauDones #JarabeDePalo pic.twitter.com/JbzlpynXMl — Diego Torres (@diegotorres) June 9, 2020

En tanto, el artista colombiano Carlos Vives agradeció a Pau por la amistad que le brindó. "¡Ya nos volveremos a encontrar! Te extrañarán todas las flacas", agregó en su post el intérprete de "La gota fría".

Asimismo, Miguel Bosé se mostró muy impactado por la muerte de su compañero en la industria. "Un gran amigo, luchador, gran músico y mejor persona nos deja. Vuela en paz querido Pau", escribió en su cuenta de Twitter.

Es preciso recalcar que el líder y compositor de Jarabe de palo, hace dos meses atrás, había anunciado su vuelta a los escenarios. Sin embargo, el cáncer avanzó más y terminó siendo mortal.

Mi querido Pau aunque te lo dije en varias oportunidades nuevamente gracias por tu amistad en esos días que todo comenzaba para nosotros. Ya nos volveremos a encontrar! Te extrañaran todas las flacas @jarabeoficial #PauDones descansa en paz! pic.twitter.com/miUbI4LpPh — Carlos Vives (@carlosvives) June 9, 2020

El cantante de éxitos como "Bonito", "La flaca" o "Ying Yang" deja un profundo pesar en sus fans, quienes ahora más que nunca recuerdan el tema "Depende", en el cual Pau con su voz hacía hincapié de que "aquí estamos de prestado".