Yvonne Frayssinet se pronuncia a favor de Andrés Wiese: "Siempre fue un caballero"

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta tras las denuncias de acoso de una menor de 17 años y de la actriz Mayra Couto. Con respecto a este última caso, la artista que interpretó a Grace en Al fondo hay sitio también acusó a su compañero de maltrato.

"Además, me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces. Diciendo cosas como que yo estaba loca, que como era posible que no supiera de lencería. En ese momento no tenía las herramientas para decírtelo, pero ahora lo hago", señaló Couto en un mensaje que le mandó al actor mediante Instagram.

Con respecto al mismo caso, la actriz Yvonne Frayssinet, quien compartió escena junto a Andrés Wiese y Mayra Couto en la conocida serie de América Televisión se pronunció a través de Facebook

"Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia. De haber sabido de una falta de respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero", escribió.

Para finalizar el post, la artista peruana pidió que no se ataque a las personas en base a malas informaciones. "No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas. Basta ya”, agregó.

Por otra parte, la actriz Karina Calmet se pronunció a través de sus redes sociales para solidarizarse con Mayra Couto y dejó en claro que estos actos no deben ser callados.

Efraín Aguilar se pronuncia por caso de Andrés Wiese

El productor Efraín Aguilar reveló que durante el rodaje de Al fondo hay sitio, exitosa serie peruana, nunca hubo una queja contra Andrés Wiese. Además, enfatizó que su oficina siempre estuvo abierta para cualquier reclamo.

"Como productor y director de la teleserie AFHS quiero informar de que, como es lógico, estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones, apoyado por el equipo de producción que dirigía la señora Estela Redhead, productora ejecutiva, los Directores de Televisión y sus asistentes, y ellos jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional", comentó Aguilar.