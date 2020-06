Andrés Wiese se pronuncia sobre acusación de Mayra Couto: "Lo niego categóricamente"

Andrés Wiese se pronunció tras las declaraciones de Mayra Couto quien lo acusó de maltrato y acoso. El actor negó las palabras de su excompañera de la Al fondo hay sitio en un extenso comunicado que publicó en su cuenta de Facebook.

"Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores" agregó el actor. Asimismo, señaló que cualquier que haya cometido algún acto incorrecto no podría haber pasado desapercibido en la serie.

El artista que interpretó a Nicolás en la exitosa serie de América Televisión aclaró que sus más de diez años de carrera actoral siempre fue cuidados con su imagen y su relación con el público y seguidores dado que "tiene una gran responsabilidad con ellos"

"Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto", expresó.

Andrés Wiese también declaró acerca de la denuncia de una menor de edad y señaló que esa persona figuraba como mayor de edad en sus redes sociales.

"La persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats", remarca

En tanto, Wiese Ríos enfatiza que "la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats".

Efraín Aguilar se pronuncia por caso de Andrés Wiese

El productor Efraín Aguilar reveló que durante el rodaje de Al fondo hay sitio, exitosa serie peruana, nunca hubo una queja contra Andrés Wiese. Además, enfatizó que su oficina siempre estuvo abierta para cualquier reclamo.

"Como productor y director de la teleserie AFHS quiero informar de que, como es lógico, estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones, apoyado por el equipo de producción que dirigía la señora Estela Redhead, productora ejecutiva, los Directores de Televisión y sus asistentes, y ellos jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional", comentó Aguilar.