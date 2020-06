Juliana Oxenford criticó a Andrés Wiese: "Nunca debió mandar videos privados a una menor, ni a nadie"

El último martes 9 de junio, la periodista Juliana Oxenford dedicó unos minutos en su programa nocturno para opinar respecto a la situación que Andres Wiese vive tras ser denunciado por acoso sexual por su excompañera Mayra Couto y también por las acusaciones de una menor de edad.

Tal como se puede apreciar en las imágenes difundidas por ATV, la extrovertida conductora criticó al actor peruano por enviar fotos y videos íntimos a través de Instagram, cuestionando a quienes justifican el accionar del popular 'Ricolás'.

“No podemos justificar a los agresores. Él (Andrés Wiese) es una persona que tiene poder sobre cualquier chica mayor o menor de edad. Aun si se trata de alguien que no ha cumplido los 18 años que le pide algo a través de su Instagram o Twitter, (él es responsable) porque él es el conocido, la figura, el hombre influyente”, aseveró en ATV Noticias Al estilo Juliana.

“Él no tenía cómo saber si ella tenía 16, 17 o 18 años, pero no debió nunca, ni a ella ni a cualquiera, mandarle videos privados. Simplemente no lo haces. Te van a pedir todo (en redes sociales), pero ahí está tu responsabilidad para saber cómo manejarte”, añadió.

En tanto, también se manifestó sobre la denuncia tardía que tuvo Mayra Couto y expresó que no se debe de poner en duda el testimonio de la víctima solo porque esta haya demorado en realizar la denuncia respectiva.

“No podemos ser tan machistas de pensar que si una mujer no habla en el momento que uno espera que denuncie entonces su acusación más adelante no tiene ningún tipo de validez. Hay que ponernos en la piel de la víctima y tratar de entender que la psiquis de cada persona es totalmente diferente y que cada uno enfrenta sus demonios en función a cuánta terapia, a qué tanta ayuda emocional tiene, entre otras cosas”, indicó.

“Llama la atención que esta chica de 17 años aparece en el programa de Magaly y muchos salen a respaldar a Andrés Wiese. Luego aparece una actriz conocida que tiene su propia legión de seguidores y ahora sí todo el mundo le dice ‘eres un maldito’”, sentenció.